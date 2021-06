Survivor: Así quedó el rostro de Kristal Silva tras aparatoso accidente

CIUDAD DE MÉXICO.- Algo insólito se vivió este viernes en "Survivor México". Aunque los participantes han sufrido diversos accidentes en la competencia, esta vez Kristal Silva alarmó a sus seguidores, amigos y familiares al sufrir un aparatoso accidente en el reality.



En el juego, Gary se encontraba tratando de llegar hasta la torre de madera de su oponente, mientras Sargento trataba de impedir su paso, sin embargo Gary pasó por una zona no permitida y al momento de que Sargento trató de derribarlo, terminó por golpear a la ex reina de belleza con toda su fuerza.



Esto provocó que Kristal se golpeara de una manera tan fuerte en el rostro, que comenzó a sangrar del labio inferior, por lo que aunque trató de tranquilizarse, al sentir un movimiento en uno de sus dientes, estalló en llanto y pidió al paramédico que la atendía que la dejara verse el rostro y gritaba desesperadamente, “¿qué me hizo?”

Ante la lesión, Kristal tuvo que ser trasladada de emergencia en ambulancia hacia el hospital, en donde permaneció por una noche, mientras las tribus hicieron por primera vez una subasta de alimentos.

Ahí, Warrior les comunicó que Kristal se encontraba en buenas condiciones y que incluso le harían llegar premios como un cheescake para que no se fuera con las manos vacías de la subasta.



Además, en el avance del programa del próximo domingo en donde se definirá al 11vo expulsado del reality, se puede ver a Kristal con algunas curaciones en el rostro pero caminando por su propio pie.

Recordemos que Kristal planea llegar al altar el 14 de agosto por lo que ahora que el reality se ha alargado unas semanas más, se desconoce si la conductora de "Venga la Alegría" alcance a llegar a su boda, pues se perfila como una de las favoritas para llegar a la final.

Sargento pide disculpas ante los hechos

"Kristal en estos momentos sigue siendo atendida, está en el hospital, cuando tengamos un reporte mucho más completo se los haremos llegar a todos ustedes", explico el presentador del reality a inicio de la siguiente prueba y agregó, "Sargento puedo ver y percibir la preocupación que tienes en estos momentos".

Sargento de manera aparente no se había percatado de la magnitud del suceso, y mucho menos pensaba que fuera el responsable. "Sí, emm, realmente todo paso muy rápido, no sabía que ella estaba ahí en la ruta que estábamos tomando Gary y yo, de hecho no sabía ni siquiera que se podía tomar por aquel rumbo. Me fui como el gato sobre el ratón y pues la atropellé sin querer".

El rapero aclaró que no sabía qué había sido el ocasionante del accidente, hasta que sus compañeros de banca le informaron. "La atropelle sin querer, no sabía hasta que ya llegue a la banca y fue entonces que entre varios puntos de vista dijeron 'no pues creo que fue Pablo, creo que fue Gary', hasta que ya llegó la información completa que fui yo y si de por si estaba preocupado porque es mi amiga y yo me acerque a verla y estaba sangrando", explicó el cantante.

"Yo aquí dentro le he agarro muchísimo cariño y respeto por la mujersota que es, y lo ha demostrado como persona en el campamento y en el campo, entonces al verla así con la boca, ni siquiera le vi el detalle, nada más fue como que la impresión, ya ue después cuando dicen la noticia, que ya está en atención y que fui yo, realmente me sentí muy mal", precisó.

"Me sentí mucho peor y de corazón una disculpa a todos los Jaguares, principalmente a ella, pero también a todos los Jaguares que dicen que están preocupados por ella y también todos los Halcones. No fue con ninguna intensión, solo estamos haciendo aquí la partida, no se que decir, estoy todavía bloqueado, chockeado", explicó Sargento.