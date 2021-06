“Survivor México”: Kristal Silva podría llegar a la final tras encontrar el tótem que perdió Bárbara Falconi

CIUDAD DE MÉXICO.- Kristial Silva sorprendió a los fanáticos de “Survivor México” cuando encontró el “tótem de la resurrección” que Bárbara Falconi extravió y que no puso usar para evitar la eliminación del reality show.

“Survivor México” y los sobrevivientes cada vez están más cerca de llegar a la final y una de las afortunadas que aseguró una semana más en la competencia fue la conductora de “Venga la Alegría”, Kristal Silva, al encontrar el tótem que una de sus compañeras había perdido.

El pasado fin de semana pudimos observar el enfrentamiento que tuvieron Kristal Silva, Bárbara Falconi y Cyntia González en el “Juego de Extinción”, donde vivieron momentos emocionantes al estar a un paso de la expulsión.

Para su mala suerte, Bárbara Falconi fue décima primera expulsada del reality de supervivencia que se transmite por Azteca Uno, y su salida del programa causó gran conmoción para los seguidores del programa.

Esto fue porque la actriz de TV Azteca no pudo hacer uso del “tótem de la resurrección” que tuvo en su poder para evitar la eliminación, ya que lo extravió y no le quedó de otra más que despedirse del sus compañeros después de once semanas de estar sobreviviendo a los retos extremos.



LA SUERTE DE KRISTAL

Al parecer, la suerte acompaña a Kristal Silva, quien fue la afortunada de encontrar el “tótem de la resurrección”, un objeto muy codiciado entre los participantes del reality, en especial por el trío formado por Gary, Paco y Alejandra.

En las entrevistas de Instagran que se publican en la cuenta oficial de “Survivor México”, Kristal habla sobre el hallazgo del tótem y qué es lo que hará con él para que no se lo roben sus compañeros, quienes andan “con todo” por intentar ganar la competencia a como dé lugar.

Encontré un personaje muy importante de Survivor México y funcional y, que va a ser la gran diferencia en mi estadía o en la de algunos otros, estoy hablando del tótem. La verdad es que no lo esperaba y, tengo que hablar bajito para que no me escuchen, porque en esta ocasión no lo voy a compartir, no lo voy a decir. Tendré que buscar una zona específica para que nadie lo agarré, porque creo que ahora si todos andan desatados y con todo”, dijo Silva.

Al final de la entrevista, la presentadora de televisión reveló que está pensando hacer una alianza con su compañera de tribu, Cyntia, ya que le tiene bastante confianza y es bueno tener aliados en la competencia.