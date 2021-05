Tunden a Vanessa Claudio por "acaparadora" durante la transmisión de Miss Universo 2021 de TV Azteca

CIUDAD DE MÉXICO.- La puertorriqueña Vanessa Claudio fue criticada en redes sociales por su desempeño desenfrenado al conducir la transmisión especial de TV Azteca, del certamen Miss Universo 2021.

La mujer, de 37 años de edad, llamó la atención de los televidentes y de los internautas, ya que su participación como conductora fue “atropelladora”, ya que no dejó hablar a su coconductora Alicia Machado, quien fue coronada como Miss Universo, en 1996, representando a su natal país, Venezuela.

Fue durante la emisión del pasado 16 de mayo, donde ambas mujeres estuvieron acompañadas del actor Brandon Peniche, quienes apoyó a sus compañeras en comentar los detalles y lo que iba sucediendo mientras se llevaba a cabo el certamen de belleza más famoso del mundo.

Una de las cosas que más criticaron los usuarios, fue el desenvolvimiento que tuvo Vanessa Claudio al momento de participar, ya que la señalaron de “acaparadora”, “ganona” y “que sólo intentaba llamar la atención”, al no dejar hablar a sus compañeros conductores, en especial a Alicia Machado.

Antes de saber que la mexicana, Andrea Meza, de 26 años de edad, fuera la gran ganadora de la corona de Miss Universo 2021, los tres conductores de TV Azteca antes mencionados dieron mucho de qué hablar en las redes, ya que aseguraban que no tenían un orden o un guión para saber su turno para hablar y confundían al televidente.

Según algunos comentarios de los seguidores de TV Azteca en Twitter, Vanessa Claudio, quien fue “Miss Simpatía” en Miss Intercontinental 2006, intentó sobresalir sobre su compañera de cuadro Alicia Machado, ya que cada vez que la venezolana quería realizar algún comentario, Claudio la interrumpía.

Los conductores hubieran sido sólo Sofía, Alicia y Brandon! Vanessa Claudio salio SOBRANDO. No dejaba hablar a los demás. Que bueno que ahorita ya no salió!!! #MissUniversoEnAzteca”, fue uno de los tantos comentarios que dejaron saber a la televisora que no querían a Claudio frente a las cámaras.