Belinda posa para Vogue y habla sobre su bienestar emocional

CIUDAD DE MÉXICO. – Recientemente, Belinda fue la protagonista de la última edición de Secretos de Belleza de Vogue, para la cual posó en distintos outfits negros y dio una entrevista exclusiva, dónde habló de su bienestar emocional y reveló que significa para ella “ser una mujer empoderada”.



En la entrevista con Vogue, la revista cuestionó a la actriz y cantante por su bienestar mental y cómo logra mantener las expectativas que tiene el público hacia ella.

Creo que cada uno tiene expectativas diferentes de lo que soy yo. Por supuesto que para mi familia espero poder ser la mejor versión de mí, el mejor ser humano posible, lo más empática con ellos y obviamente con la gente en general. Pero en cuanto a los medios o la gente que no me conoce, haga lo que haga yo como artista o como persona, siempre van a encontrar un “pero”, entonces mientras yo sepa que está bien y lo que está mal, me quedo tranquila y eso me da paz”, reveló la cantante española.



A esto, Belinda agregó que no hace las cosas pensando en el público, sino que hace lo que quiere, y si al final del día “al público le gusta por quien es”, la van a seguir, expresó, además dejó en claro que no presta atención a los comentarios negativos.



Los hábitos de Belinda para cuidar su bienestar emocional



“Aprendí a valorar las cosas sencillas de la vida, a valorar el estar respirando, el estar sano, el estar con mi familia, el tener a mis seres queridos a mi lado. En esta pandemia perdí a mi abuelita que ha sido la pérdida más grande que he tenido hasta ahora”, compartió la cantante.



Agregó además, que se siente agradecida con la vida por todo lo que tiene y de poder disfrutar los pequeños placeres de la vida, como una buena comida, una siesta, la compañía, la soledad o “una copa de vino”, aseguró la prometida de Christian Nodal.



Belinda describió a “una mujer poderosa”



La producción de Vogue también cuestionó a Belinda sobre lo que piensa acerca de “las mujeres poderosas” y cómo las describiría, a esto, la cantante contestó que una mujer que tiene seguridad y no tiene miedo de expresar lo que siente o piensa y que no se menosprecia, es parte de ser “empoderada”, aseguró.



Una mujer poderosa es aquella que siempre tiene una sonrisa para los demás, que tiene un buen consejo, que tiene buenas intenciones, que no tiene miedo de fracasar, porque el fracaso es muchas cosas y no es ni el dinero, ni que te pongas un outfit carísimo, ni que lleves una buena marca”, reflexionó Belinda.



Posteriormente, la cantante aseguró que la mujer más “poderosa” que ha conocido es su abuela, pues la describió como una mujer segura y al mismo tiempo frágil, “Cuando se debilitaba o se caía, al día siguiente se levantaba. Por supuesto que la admiro y la admiraré por el resto de mi vida”, aseguró la actriz.



Belinda envió un mensaje hacia el público



Para finalizar, Belinda dejó un mensaje de esperanza para las personas, pues expresó que el consejo que le podría dar a los demás, sería que siempre “se puede estar mejor de lo que se está el día de hoy, siempre y cuando uno quiera mejorar”, expresó la cantante.



“Siempre hay un día más para volver a escribir esas páginas en blanco y las otras están ahí como parte de tu aprendizaje, pero lo importante es el poder construir un nuevo día y no conformarnos con lo negativo, o con lo que ya hemos vivido que no ha sido tan bonito”, concluyó Belinda para Vogue.