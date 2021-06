Tiktoker asegura que Belinda le contestó con groserías

CIUDAD DE MÉXICO.- Un TikToker causó controversia en redes al asegurar que le envió un mensaje a Belinda, y que ella le respondió con insultos y groserías.

Al igual que le pasó a Laura G la semana pasada con el youtuber Jiots, el tiktoker Manuel Motoya publicó un breve video en el que relató cómo le hizo una broma a la intérprete de “En La Oscuridad” en un mensaje directo por Instagram.

Oigan, no mm*n le mandé mensaje a Belinda y no pensé que me fuera a responder. Le dije, ¿Belinda, es cierto que Daniela Luján te va a reemplazar el día de tu boda?”, dijo en el inicio del video.