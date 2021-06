Laura G "explota" contra Héctor Márquez luego de la polémica por el PVEM

CIUDAD DE MÉXICO. – Luego de la polémica en la que se dio a conocer que una serie de influencers recibieron dinero a cambio de hacer propaganda política a favor del Partido Verde en medio de la veda electoral, Héctor Márquez, mejor conocido como “Jiots”, publicó una captura de pantalla en la que exponía un insulto que supuestamente recibió parte de Laura G, quien está involucrada en la controversia.



El reconocido youtuber aseguró por medio de Twitter que la presentadora de Venga la Alegría, Laura G, le faltó el respeto luego que la cuestionara por recibir dinero por parte del PVEM a cambio de invitar a sus seguidores a votar por el partido político.



En las capturas de pantalla, Héctor Márquez preguntó a Laura G por mensaje privado: “Pregúntale también si en Guatemala violan la ley a cambio de unos pesos”, a lo que supuestamente obtuvo como respuesta:



“Vas y chi**** a tu re****** ma***. Eres un gato y yo sí puedo conseguir lo demás porque la gente me desea”, se lee en la imagen compartida por Jiots. Luego de hacerse pública la conversación, los internautas comentaron la foto de Héctor e incluso comenzaron a compartirla, haciendo que la información se volviera viral.



Rápidamente la conductora, Laura G, le respondió al youtuber indicándole que no lo conocía, asegurando, además, que no fue ella quién le había contestado dicho mensaje:



No tenía el gusto de seguirte, ni de que me siguieras, me encantaría que subieras un video escribiéndome ahorita mismo en esa misma conversación si es que la tienes sólo para asegurarme que sea yo, ya que no es mi forma de contestar, saludos”, respondió Laura G.