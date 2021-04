¿Cuánto le pagaba Televisa a Laura G por su exclusividad?

CIUDAD DE MÉXICO.- Laura G ha consolidado su carrera como comunicadora en Tv Azteca, siendo uno de los rostros más populares del programa “Venga la Alegría”.

Sin embargo, también llegó a alcanzar la fama en Televisa, donde incluso le llegaron a pagar un contrato de exclusividad.

La conductora es la más reciente invitada del Escorpión Dorado, quien se subió a su famosa camioneta para recorrer las calles de la Ciudad de México, mientras el comediante le hacía algunas preguntas.

Una de las interrogantes que más llamó la atención fue sobre su época en Televisa, y lo que implicó su exclusividad.

“Yo estaba en el noticiero y un día me mandan a hablar para el tema de la exclusividad y me dicen ‘me sobraron 5 mil pesos’. Cobraba en el noticiero y la exclusividad era como un contrato donde hagas o no hagas te van a dar, pero más allá que te dieran dinero, era ‘soy exclusiva de Televisa’. Así sean 500 pesos yo le entro a la exclusividad”, reveló.

Lo que sí, el trato no le parecía de lo mejor, pues nunca pudo subir más del 100% de lo ofrecido, razón por la cual nunca tuvo buena exclusividad.

También recalcó que fue a los 13 años que comenzó a trabajar en el programa “Entre chavos” de Tv Azteca Monterrey, donde recibía un sueldo de 12 mil pesos mensuales, una cantidad que para alguien de su edad era enorme.