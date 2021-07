Bárbara de Regil y su hija Mar sorprenden con emotivo vídeo que revela su nuevo tatuaje

MÉXICO.- “Hoy es un día muy especial porque me voy a hacer un tatuaje con mi mejor amiga, con mi mamá”, expresó Mar de Regil durante un emotivo vídeo que compartieron las influencers al revelar que se hicieron el mismo tatuaje para simbolizar la unión y el cariño que existe entre ellas.

Bárbara de Regil subió a sus redes sociales un clip en el que aparecía al lado de Mar y era el resumen del día en que madre e hija se tatuaron. Fue durante la semana pasada que la actriz subió a sus instastories pequeños vistazos que revelaban lo que harían, pero sin dar muchos detalles al respecto.

Durante el año pasado la influencer acompañó a la menor de 17 años a realizarse su primer tatuaje, por lo que este sería el segundo que comparten como “mejores amigas”. El primero fue una frase en el brazo de “Somos para siempre”, mientras que el segundo lo mostraron durante el vídeo que compartieron en Instagram.

Bárbara y Mar de Regil hicieron un blog para hablar de su relación que describieron como “amorosa y divertida”, ambas coincidieron que más allá de compartir un vínculo familiar lo comparten como amigas que pueden contarse todo. Lo que más destacó fue la confianza y buena relación que tienen, al punto de tener un pacto donde no pueden irse a dormir si están peleadas.

El tatuaje significa para mí es como unión entre nosotras. Me voy a tatuar la mitad de la cara de Mar y la otra mitad es un girasol, el girasol es alegría, buena vibra, es como ser positiva y me encanta el significado cuando mira al sol, y si no hay sol se ven entre ellos”, explicó de Regil sobre el tatuaje que simboliza el vínculo con su hija.

Lo más gracioso del vídeo fue cuando ambas dijeron que Fernando, esposo de la actriz, no tenía ni idea acerca del tatuaje, a pesar de que lo hicieron en la sala de su casa. “¿Qué opina Fer del tatuaje? No sabe, él no está informado de la situación (…) No le quisimos decir porque no le gustan tanto los tatuajes y no es que no nos vaya a dejar, pero nos iba a poner mil peros y aprovechamos que hoy no está”, confesaron mientras reían ante la cámara.

La publicación cuenta con más 500 mil reproducciones, y ya que Bárbara de Regil limitó los comentarios, únicamente aparecen unos cuantos que destacan por ser positivos y aplaudirles a madre e hija por tener una relación tan admirable e incondicional.