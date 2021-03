¡Bárbara de Regil le permite a su hija que se haga una perforación!

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil en más de una ocasión ha revelado que tuvo una adoelsencia difícil pero fue a sus 16 años cuando se convirtió en madre de Mar de Regil, quien cambió su vida para siempre y se convirtió en el motor de su día a día.

Fue por medio de su cuenta de Instagram que la actriz compartió un video en el que reveló que su hija la convenció para que se hiciera una perforación en su hombligo.

Bárbara mostró el momento exacto en el que su hija se encontraba en manos de la persona encargada y a pesar de que si se quejó un poco durante el proceso, al final quedí encantada con el resultado.

Mar me convenció y le vine hace su perforación del hombligo, are you ready baby" dijo la actriz en el video.