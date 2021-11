Arturo Carmona: ¿Luis Miguel interfirió en su relación con Aracely Arámbula?

MÉXICO.- Ha sido tal la expectativa que se ha generado en torno a los dos hijos que el cantante Luis Miguel y la actriz Aracely Arámbula procrearon en los cuatro años de relación que tuvieron entre 2005 y 2009, Miguel de ahora 14 años de edad y Daniel de 12, que prácticamente toda la información que surge acerca de ellos se vuelve viral.



Tal es el caso de lo último que platicó el actor Arturo Carmona durante la entrevista que le realizó su amigo Fernando Lozano para su canal de YouTube y, que titularon "¿Luis Miguel se metió en tu relación con Aracely Arámbula?". En dicha conversación que dura casi tres horas, Arturo no dudó en platicar ampliamente de la relación que tuvo con la actriz en 2011 cuando ambos coincidieron en la obra de teatro Perfume de Gardenias.

Sin embargo, de las cosas más relevantes que dijo y que llamaron poderosamente la atención, es que él fungió como una figura paterna para los dos hijos que "La Chule", como se dice de cariño a Aracely, había tenido con Luis Miguel.



"Los niños (y yo) tuvimos un vínculo muy bonito… convivíamos. Me atrevo a decir que llegué a ser el papá de esos niños en ese tiempo", aseguró Arturo, de 45 años. Por si no fuera poco y contrario a lo que Aracely ha intentado hacer todo este tiempo, de mantener en total discreción todo lo que tiene que ver con Luis Miguel, Carmona confesó que Arámbula fomentaba hace varios años la convivencia entre sus hijos y "El Sol".

No obstante, el actor reveló que para que eso ocurriera, ella se tenía que quedar en la casa del cantante, algo que para él representaba una falta de respeto. "Yo le aplaudía que ella pretendía y provocara que el papá viera a sus hijos, lo que no entendía es que ella fuera y se quedara ahí mismo. Yo lo que hice en ese momento, sin tener aviones, iba hasta donde mi hija estaba y me quedaba en un hotel. Hay que respetarse uno mismo. Empecé a cansarme y aparte me ocultaba, ‘¿Qué estoy haciendo yo aquí?’.

Hablaron de su relación

"Llegó un momento en el que me cansé y ella lo entendió muy bien y hoy lo hablamos y ella me dice que le hubiera gustado regresar el tiempo", contó al respecto. Arturo, quien también es papá de Melenie, que tuvo con la cantante Alicia Villarreal, explicó que no solamente le molestaba la compleja relación que Aracely mantenía con Luis Miguel, sino que ella intentara ocultar su relación:

"Estaba muy cansado de muchas cosas. Lo curioso es que toda la familia (de ella) estaba conmigo, yo estaba ofendido, además me escondía, pensaba: ‘No estoy tan tirado al catre como para que me estés escondiendo’".