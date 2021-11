Aracely Arámbula dispuesta a que sus hijos convivan con la familia de Luis Miguel

Ciudad de México.- La actriz mexicana Aracely Arambula asombró al compartir que está abierta a la posibilidad de que sus hijos Miguel y Daniel convivan con la familia de Luis Miguel.

Aunque la actriz ya había exteriorizado en distintas ocasiones el desacuerdo con LuisMi porque no había otorgado la manutención correspondiente para sus hijos. Aracely restó importancia a dicha situación y se mostró dispuesta a permitir que sus hijos convivieran con sus familiares paternos.

Me encantaría, mis hijos tienen todo el cariño y el amor para su familia, siempre abierta la posibilidad, igual con sus tíos y todo”

Dijo la artista durante su encuentro con la prensa en el Aeropuerto de la Ciudad de México.

Polémica con reportera de LA

Sin embardo, la cantante destacó que no descarta el iniciar un proceso legal contra la reportera que abrió la puerta de su automóvil y expuso a sus hijos en el encontronazo que tuvo con la prensa en EU.

“Fue algo muy desagradable y una falta de respeto tremenda hacia la privacidad de cualquier persona. Hasta la fecha no ha dado una disculpa esa señora María que abrió la puerta […] y que asustaron a menores de edad”, recalcó.

Finalmente, Arámbula reveló que sus hijos no tienen interés de figurar en el medio artístico y por eso siempre defenderá su privacidad.

“Yo les pregunté ese día a mis hijos… ¿ustedes quieren salir públicamente?... mañana yo los saco felizmente, porque me siento muy orgullosa de ellos, y ellos dijeron que no, y yo tengo que respetar la decisión que ellos quieran tomar porque son menores de edad, y no depende de nadie más, depende de mí que soy su mamá y de mi familia, pero ellos no desean ser artistas, y después de este encontronazo, menos”, manifestó.