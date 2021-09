Aracely Arámbula asegura estar “muy feliz” mientras es cuestionada por Luis Miguel

Ciudad de México.- Aracely Arámbula confesó estar pasando por uno de sus mejores momentos luego de confirmarse que su nombre y vida no serán abordados en la bioserie de Luis Miguel.

Durante su encuentro con la prensa para promocionar la obra ‘¿Por qué los hombres aman a las ca….?’ , la actriz escuchó las preguntas sobre su negativa a aparecer en la serie del padre de sus hijos, a lo que comentó:

Lo que te puedo decir nada más es que no aparezco en la serie, lo hablamos antes y no voy a aparecer en la tercera temporada, cosa que es muy respetable, y me da mucho gusto que lo hayan respetado, entonces no voy a aparecer ahí, yo voy a estar en la obra de teatro con Mau (Ochmann) por todo Estados Unidos y por todo México”