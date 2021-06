Anette Michel: Aseguran que siempre no conducirá "Masterchef México"

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras los rumores de que Anette Michel seguiría siendo la conductora de “MasterChef México”, se rumora que siempre no, ya que realizará una presentación en un programa de Televisa, reveló Alex Kaffie.

En su columna Sin Lisonja, el comentarista de espectáculos afirmó que este lunes la actriz que formó su carrera en TV Azteca estaría como invitada especial en el programa “Hoy”, de Televisa.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase



Que hoy (lunes) Anette Michel esté como invitada en 'Hoy' (Televisa) solo confirma que NO conducirá la próxima temporada de 'Master Chef' (TV Azteca)”, escribió Kaffie.

Esto es porque se supone que los empleados de una empresa no pueden realizar apariciones ni presentaciones en la empresa de la competencia mientras tienen firmado un contrato.



¿POR QUÉ ANETTE MICHEL NO SERÁ LA CONDUCTORA?

Desde finales de 2020, al término de la grabación de “MasterChef México”, iniciaron los rumores de que Anette Michel no sería más la conductora del programa del cual han venido liderando durante ocho temporadas, desde que inició en TV Azteca, en 2016.

Una de las razones era porque supuestamente Aracely Arámbula había firmado una contrato con la televisora y ella sería quien sustituiría a la presentadora de televisión, pero después se supo que “La Chule” sí sería conductora, pero de “MasterChef Latino”.

A principios de 2021, se supo que Anette Michel quería retomar su carrera como actriz y al no tener un contrato de exclusividad en TV Azteca, probaría suerte den Televisa, después de 24 años de no haber laborado en otra empresa que no fuera la televisora del Ajusco.



HIZO CASTING PARA TELENOVELAS

De acuerdo a información de los medios, la guapa actriz habría hecho diferentes castings para participar en telenovelas como “La Desalmada”, producción de José Alberto “El Güero” Castro, y hasta se había dicho que su personaje sería la pareja de Raúl Araiza, pero aparentemente no obtuvo el personaje.

Posterior a eso hizo, Michel se presentó en el programa de Yolanda Andrade y Montserrat Oliver, “Montse y Joe”, por lo que se especuló que no volvería a Azteca, pero el pasado 13 de mayo, en el programa “Ventaneando” se dijo que Anette sí sería la titular de “MasterChet México”.

Esto, porque Sandra Smetser, directora general de contenidos y distribución de TV Azteca, declaró al programa que Anette no le había dicho que no trabajaría más en la televisora, por lo que daba por hecho que ella seguiría siendo la conductora oficial del reality de cocina.

Estuvimos en la presentación de Cazatesoros, el nuevo programa de @AztecaSiete que será conducido por Facundo y Regina Murguía, ¡no te pierdas el estreno el próximo lunes 17 de mayo a las 8:30 p.m. porque te va a encantar! ������ #Ventaneando pic.twitter.com/Hfl2dbyxB0 — Ventaneando (@VentaneandoUno) May 13, 2021

Pero ahora que aparecerá en Televisa, ya no se sabe realmente lo que pasará, por lo que no queda de otra más que esperar a que la actriz aclare la situación y detalle sobre su participación o no en “MasterChef México”.