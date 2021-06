¿Por qué Alex Kaffie asegura que en “Hoy” son clasistas?

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras su paso por el matutino “Hoy”, de Televisa, como colaborador en la sección de espectáculos, Alex Kaffie recordó que sufrió discriminación por parte de “alguien” que le prohibió comer donde lo hacían Galilea Montijo y Andrea Legarreta.

Fue durante la sección “Trapitos al Sol”, del programa “Sale el Sol”, donde a Kaffie le comentaron sus compañeros que no lo habían visto tan contento trabajando como lo hacía en ese programa.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

De inmediato el conductor respondió que era verdad, ya que se sentía muy a gusto con el trato de todos porque no había “clasismo”, a diferencia de “otros” programas en los que había colaborado.

Estoy muy feliz aquí, porque aquí no hay clasismo y eso me encanta. Es que se agradece mucho, que aquí no te digan: 'Tú no puedes desayunar en el comedor de las ejecutivas', eso es muy bonito, que aquí no haya clasismo”, confesó Kaffie.

¿POR QUÉ DIJO ESO KAFFIE?

Paulina Mercado retó a Alex que dijera nombres y el lugar del programa donde le habían hecho eso, y sin pensarlo dos veces, señaló al programa “Hoy” y a las conductoras principales del matutino.

"Pues en otro programa, en Hoy, nunca pude ir al desayunador, porque ahí nada más las ejecutivas, Galilea (Montijo) y Andrea (Legarreta). Me mandaban a la cocina económica, a ‘La Covachita’. Es más rico, claro, el chicharroncito en salsa verde”, agregó.

Luego de la confesión de Kaffie, sus compañeros de cuadro no podían creer lo que estaban escuchando y externaron que no estaban de acuerdo con ello, incluyendo Poncho Vera, quien comentó que le caen muy bien Galilea Montijo y Andrea Legarreta, pero “eso no se hace”.

Es importante aclarar que Alex Kaffie nunca aseguró que habían sido Galilea y Andrea las que ordenaron que no se sentara en su mesa.