Andrea Legarreta asegura que “aprendió la lección” tras su descalabro con el dólar

CIUDAD DE MÉXICO.- Ante el escándalo que ha surgido luego de que diversos influencers externaran su apoyo al Partido Verde Ecologista de México durante las recientes elecciones y después fueran señalados por recibir una remuneración tras su acción, Andrea Legarreta confesó que ella prefiere mantenerse al margen de estos escenarios después de lo que vivió con su tropiezo cuando habló del precio del dólar.

Al ser cuestionada por los reporteros que la esperaban a las afueras de Televisa San Ángel sobre si en esta ocasión también fue considerada para realizar proselitismo en redes sociales, la conductora contó:

“En algún momento sí, pero en realidad lo que te puedo decir, incluso para estas elecciones en algún momento sí llegaron a decirme ‘te gustaría hacer’, yo la verdad con lo que tuve aprendí que al final creo que también es válido, pero con lo que yo tuve aprendí que, aunque tú estés de acuerdo con propuestas, con campañas, con necesidades (mejor no hacerlo)”.

Revelando que en las elecciones del 2018 también tuvo una tentadora oferta, Andrea reiteró que prefiere vivir tranquila y no ponerse en la mira pública por estas acciones.

“Yo preferí lavarme las manos, con permisito, yo a lo mío, mejor me dedico a ser una buena ciudadana, nosotros somos empresarios, además, le damos trabajo a mexicanos chambeadores, mejor promover que la gente defiende lo que quiere o luche por lo que quiere a través del voto, eso me parece mucho más viable, mucho más sano”, explicó.

Por último, la artista reflexionó sobre su experiencia luego de que en 2016 Raúl Araiza y ella dieron su opinión sobre temas económicos en medio de un momento de incertidumbre que atravesaba México, y esto les costó ser blanco de críticas y burlas e incluso amenazas para su familia.

“Acabas por entender que a veces hay decisiones que quizás no son tan buenas, pero de las que aprendes, yo desde aquel entonces mejor ni me subo, ni me meto, ni nada, mejor invito como ciudadana a que todos ejerzan su derecho a votar”, finalizó.