Galilea Montijo defiende a Andrea Legarreta de Laura Bozzo

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Laura Bozzo se enfureciera con Andrea Legarreta al momento de calificarla en su presentación de baile de “Las Estrellas Bailan en Hoy”, Galilea Montijo defendió a su amiga y le dejó en claro a Laura que con Andrea no se mete.

Fue durante la emisión del concurso del baile del pasado martes donde al momento de recibir su crítica y calificación por los jueces del reality show del matutino “Hoy”, Laura Bozzo no estaba de buenos ánimos y se fue con todo hacia los jueces, empezando por Andrea.

Y es que la conductora cuestionó a Laura sobre el tema musical, al igual que la escenografía que utilizaron, mismos que le parecían graciosos y, a pesar de que Legarreta le hizo saber que algunos pasos de baile los hizo bien, Bozzo respondió altaneramente a Andrea.

Siempre te burlas de mí, Andrea Legarreta. Ahora sí voy a molestarme contigo”, le dijo Laura.

Fue en esos momentos que Galilea “se le puso al brinco” a Laura y le aclaró que a Andrea Legarreta la deja en paz y no se mete con ella.

“¡No! Porque con Andrea Legarreta, ¡No!”, externó Galilea, a lo que Laura le dijo que no dejaría que se riera de ella, pero con actitud más dócil.



Laura explota con Latin Lover y Lotica Cortés

No sólo Andrea Legarreta fue víctima de los altibajos de Laura Bozzo, sino también Latin Lover, quien les hizo saber tanto a ella como a su pareja de baile, Carlos Bonavides, que su presentación fue pobre, a pesar de que les advirtió que emitiría su crítica, pero que no se sintieran mal.

El luchador profesional le dijo a Laura que con su actitud no ayudaba a Carlos Bonavides y en vez de apoyarse en tanta escenografía, sería mejor que le echaran más ganas a los ensayos y al baile, lo que hizo explotar de nuevo a la presentadora de televisión.

“A eso vine y me gusta bailar, y lo siento. Si no te gusta, lo siento. ¿Y sabes qué, mi rey? Te ahorro el sufrimiento: Voltea la cara y se acabó. ¿Sabes qué? Lo último que me interesa es tu opinión", indicó.

Mientras que Lolita Cortés le dijo a Laura que toda la disciplina que había mostrado en los programas anteriores los había perdido, ya que se llena de pretextos y quejas, además de contestarle a los jueces y pelearse con todos.

“Me parece terrible cómo se comunica, cómo le habla, cómo se comporta, cómo le responde al señor Latin Lover. Entonces, señora, antes de hablar piense lo que va a decir. Me parece terrible que hable sin pensar”, comentó “La Juez de Hierro” a Laura.

Ante ello, la mujer, de 68 años de edad, se quedó callada por más tiempo que con Latin y Andrea, y sólo pudo defenderse sacando a la luz sus éxitos y reconocimientos que ha recibido por sus programas de televisión y resaltando que no es cualquier persona.