Anette Michel habla tras ser sustituída por Aracely Arámbula en Master Chef México

CIUDAD DE MÉXICO.- Anette Michel rompió el silencio con respecto a su futuro en Televisa, tras darse a conocer que Aracely Arámbula ocupará su lugar como presentadora en el reality Master Chef México.

La actriz y conductora se mostró muy feliz al ser captada en los pasillos de la televisora de San Ángel y durante la entrevista que concedió al programa Hoy habló de su futuro profesional en dicha empresa.

“En realidad tengo la fortuna de poder ser invitada y en este momento soy una invitada nada más, como no tengo contrato en ningún otro lugar, puedo venir, pero básicamente es eso, aunque ya me dieron las llaves”, dijo Anette bromeando con respecto a su llegada a los foros de televisión.

Posteriormente, Michel confesó que por ahora busca un proyecto que la rete profesionalmente hablando.

“Claro, que estés donde te sientas bien, donde te traten bien, donde encuentres donde desarrollar lo que amas y lo que he hecho toda mi vida, de eso se trata”.

Finalmente, la artista mexicana destacó que ahora se encuentra en su mejor momento personal, por lo que busca estar de la misma manera en su faceta laboral.

“Soy una mujer muy feliz, me siento una mujer muy plena, tengo mucha estabilidad en mi vida y ahora con esta posibilidad de poder visitar aquí y bien, me siento muy a gusto”, concluyó.

En su momento la actriz dijo en el programa radiofónico Todo para la mujer de Maxine Woodside: “Hoy puedo trabajar donde sea, pero todavía no estoy en ningún lugar, porque todavía no he tomado una decisión de qué es lo que sigue para mí. Esa es la verdad”.

La visita de Anette Michel a Televisa se da después de que anunció su salida de TV Azteca y antes de que se confirmara la participación de Aracely Arámbula al frente de MasterChef Latino, dedicado a la comunidad hispana en Estados Unidos.

Esta semana se informó a través de redes sociales sobre el lanzamiento de la nueva versión del programa de cocina que durante varios años fue conducido por la tapatía.