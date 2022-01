Andrew Garfield revela que improvisó una escena en 'Spider-Man: No way home'

ESTADOS UNIDOS.- A mediados del pasado diciembre se estrenó la esperada, Spiderman: No Way Home y a casi un mes de su llegada a los cines sigue causando sensación entre todos los fans de Marvel y del superhéroe arácnido. No hay duda de que la película cumplió con las expectativas del público, pues se confirmó lo que ya se sospechaba: la aparición de Tobey Maguire y Andrew Garfield, los anteriores spidermans.

A pesar de que Andrew Garfield fue cuestionado en diversas ocasiones sobre su posible aparición en Spiderman: No Way Home, siempre lo negó. Ahora que la película se estrenó, el actor por fin ha hablado de su experiencia interpretando de nuevo al buen vecino Peter Parker, y recientemente reveló que una de sus escenas en la cinta fue completamente improvisada.

En una entrevista para la revista Variety, Andrew Garfield contó que mientras realizaba una escena en la que los tres Peter Parker se unen para luchar contra los villanos de distintos universos, hubo un momento que fue muy espontáneo y Andrew no tuvo la necesidad de actuar. El actor dijo que se entendió tan bien con Tobey y Tom que grabar las escenas fue realmente divertido, por lo que decidió decirles "los amo, chicos" en una de ellas.

Los estaba amando

Esta línea fue totalmente improvisada y, según Andrew, fue un comentario genuino que se mantuvo en el corte final y que se puede ver en la película. Además, esta escena fue una de las favoritas del público, que han expresado su emoción por ver a los superhéroes llevarse tan bien.

"Hay una línea que improvisé en la película, mirando a (Tobey Maguire y Tom Holland) y les digo que los amo. Solo era yo amándolos”, comentó el actor.

Andrew Garfield confirma que la frase "Los amo chicos" en #SpiderManNoWayHome fue improvisada.



Andrew quería demostrar su amor hacia Tobey Maguire y Tom Holland. ������ pic.twitter.com/PyhVzvnhy5 — Nación Marvel (@nacionmarvel) January 7, 2022

Garfield también dijo que se sintió muy emocionado por volver a interpretar al personaje. Detalló que cuando los productores de la película se acercaron a él para preguntarle si estaba dispuesto a ser Spiderman una vez más, aceptó en seguida.

“Recibí esta llamada de Amy Pascal, Kevin Feige y Jon Watts con esta idea. Inmediatamente fue innegable. Sonaba increíblemente divertido, increíblemente espiritual, alucinante y temáticamente interesante. En un nivel básico, como fan de Spider-Man, solo la idea de ver a tres Spider-Man en el mismo cuadro era suficiente”, concluyó.