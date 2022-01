"¿Mmm... patas?" Salma Hayek celebra 20 millones de seguidores con fotos de sus pies

CIUDAD DE MÉXICO.- Salma Hayek logró cautivar las redes sociales luego de publicar una inusual imagen con el fin de celebrar que llegó a los 20 millones de seguidores en Instagram.

Y es que la famosa actriz festejó su gran fama con una imagen de todos sus dedos, incluyendo la de sus pies. Tal acto logró desorientar a los usuarios por lo extraño que es ver este tipo de contenido.

Para acompañar su publicación, Hayek agradeció a todos aquellos que la seguían: "10+10=20 millones. Gracias maravillosos seguidores por hacernos llegar hasta aquí. Los quiero", se lee en la imagen en la que aparecen los dedos de sus manos y pies en tono color rojo.

Dicho post no tardó en hacerse viral en cuestión de horas y hasta el momento alcanzó más de 290 mil Me Gusta y miles de comentarios que destacaban que la actriz no debería estar compartiendo ese tipo de fotografías, pues creen que debería cobrar por hacerlo.

Es reconocido que Salma Hayek ganó popularidad a través de diversas producciones cinematográficas entre el público mexicano, primeramente, para luego adentrarse a distintas cintas internacionales, como su última participación en "Eternals", film perteneciente al Universo Cinematográfico de Marvel.

Dicho papel fue aplaudido por sus seguidores, quienes la felicitaron por dejar en alto el orgullo de su país.

Tanta es la fama de la actriz entre distintos países que su publicación tuvo comentarios de todo tipo de fanáticos a los que la fotografía les causo gracia y publicaron ciertos mensajes humorísticos sobre lo raro de la situación, ya que usualmente las imágenes de pies se asocian a cierto contenido sexual relacionado a los fetiches.

Es por ello que hubo internautas que resaltaron lo importante que es que Hayek no comparta estas fotos gratis y le recomendaron hacerlo en privado y por una suma de dinero que valga la pena, claramente en forma de burla.

Incluso hubo quienes expresaron que "ella sabía lo que hacía", haciendo referencia a que lo compartió para obtener mayor visibilidad al estar mostrando sus pies.

"Las fotos de pies no son gratis mi Salma", "No dejes que Tarantino vea esto", "Mmm.. patas", "¿Qué estás haciendo?", "Tus pies??? Gratis??? Salma no", "Esto no va ser buen contenido para los que tienen fetiches de pies", fueron tan solo algunos comentarios.