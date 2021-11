Para Salma Hayek primero está la familia que el trabajo

Ciudad de México.- Salma Hayek dejó en claro que antes que su trabajo, su prioridad en la vida es su familia.

La mexicana manifestó que para ella es complicado aceptar proyectos como “Eternals” o “House of Gucci”.

Te puede interesar: Salma Hayek recibe su estrella en Hollywood

“Todavía no entiendo cómo ha pasado eso porque hay algo que a lo mejor la gente no sabe, pero yo no aceptó, tengo muchas limitaciones, no puedo aceptar papeles largos, a menos que se filme en Londres, o en el verano, y a veces no hay suficiente tiempo, porque mi hija está en la escuela, tengo mi marido, entonces esa es la prioridad para mí, y tengo que trabajar alrededor de eso”, explicó en entrevista para el programa Hoy.

Salma Hayek cree en lo paranormal

De la misma manera, Salma Hayek confesó que es creyente de lo paranormal y las energías, lo cual le ayudó a crear su personaje en House of Gucci, además de que se basó en una bruja que conoció en Catemaco.

Te puede interesar: Salma Hayek le dedica su estrella a los fans que le dieron "valor"

“Es que yo sí creo en eso, sé que hay mucho charlatán, pero yo sí creo que hay gente que puede ver cosas, inclusive, yo creo que a todos los mexicanos nos pasa, tenemos una intuición muy fuerte y hay muchas cosas que sentimos, y que vienen y que pasan. Entonces yo creo que eso me ayudó mucho”, dijo al respecto.

Pero al hablar de su gusto por la comida mexicana y la reciente foto que se hizo viral en la que se veía comiendo tacos cuando era joven, Salma subrayó que hasta la fecha ese sigue siendo uno de sus platillos favoritos.

Te puede interesar: Salma Hayek le lanza piropos a mamá de Lady Gaga durante alfombra roja

Salma Hayek disfruta la comida mexicana

¡Y me siguen gustando!… mira, secretito, mi papá a veces los congela y los mete a la maleta, que no debe de hacerlo, y me los ha traído los tacos cuando estoy allá, porque me encantan”, comentó.

Por último, Hayek reveló su secreto para ser feliz en la vida. “Les puedo decir que es importante tener una vida que esté balanceada, es importante prepararse, pero también es importante la familia, el amor, una conexión contigo misma y espiritual, y apreciar todo en el momento que estés, lo que sea que tengas, hay que apreciar siempre”.