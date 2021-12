Benny Emmanuel quiere interpretar a Spider-Man

MÉXICO.- Benny Emmanuel, actor conocido por su papel en La CQ, confesó que le gustaría ser Spider-Man en una próxima película de la franquicia. Este año el superhéroe cobró más popularidad que nunca luego de que se confirmara el multiverso y el actor mexicano reveló sus deseos de dar vida a una versión del personaje.

Fue por medio de su cuenta de Twitter que Emmanuel habló al respecto. “Yo nomás estoy esperando que Marvel suelte el casting para el Spider-Man de Miles Morales”, escribió. El tuit se viralizó rápidamente y hasta el momento ha superado los 7 mil likes. Sin embargo, muchos usuarios de redes sociales, quisieron bajar su entusiasmo asegurando que él no es el indicado para el personaje porque Miles Morales tiene raíces puertorriqueñas.

Con el enorme éxito de Spider-Man: Lejos de casa, que se volvió el estreno más taquillero de Sony, ya se piensa en explorar otras adaptaciones del personaje y Morales figuró como uno de los favoritos para compartir aventuras con Tom Holland.

Hasta el momento, Marvel Studios no ha oficializado ningún plan, pero ya son varios los actores que expresaron su deseo de interpretar a este personaje. El rapero Lil Nas X publicó una fotografía junto a Tom Holland y Andrew Garfield donde escribió: “Los rumores son ciertos, interpretaré a Miles Morales”, por supuesto a modo de broma.

¿Quién es Miles Morales?

Miles Gonzalo Morales es el Spider-Man del universo 1610, es decir que no es el mismo que Peter Parker. Esta versión del personaje apareció por primera vez en 2011, en el tiraje Ultimate Comics Spider-Man y es creación del guionista Brian Michael Bendis.

Miles Morales pasó de los cómics a las pantallas con sus dos apariciones importantes. La primera fue en 2018, en exitosa y galardonada cinta Spider-Man: Into the Spider-verse. La película se centró Morales y su interacción con las versiones del héroe de otros universos.

�� #SpidermanIntoTheSpiderVerse ��



��: Peter Ramsey.



��️: (2018). Una de las mejores películas del hombre araña viene de la mano de la animación. Engancha de principio a fin y nos presenta a Miles Morales de la mejor forma posible. Simplemente genial.



⭐: 9/10 pic.twitter.com/LD2UxO7MA5 — |Universo Cine| #SpidermanNoWayHome #Hawkeye (@UniversoCine_) December 29, 2021

La cinta fue muy elogiada por la crítica especializada ya que la animación combinó varios estilos, desde el 2D hasta la tercera dimensión. El trabajo artístico de los directores Peter Ramsey, Robert Persichetti Jr. y Rodney Rothman se llevó el Óscar a “Mejor Película Animada” en 2019, dejando sin el premio a Isles of Dogs, Mirai y las secuelas de Ralph, el demoledor y Los Increíbles. La película tendrá una secuela titulada Spider-man: Across the Spider-verse y se estrenará el próximo año.