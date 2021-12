Video: Joven se declaró vestido de Spider-Man y lo rechazan

ESTADO DE MÉXICO.-La película de Spider-Man No Way Home sigue dando de qué hablar. Es muy común en este tipo de estrenos que personas vayan disfrazadas de sus personajes favoritos. También, aunque en menor medida, se suele usar estos ambientes para proponer citas, relaciones de noviazgo o hasta matrimonio.

Declarar tu amor a alguien no siempre sale como quieres, y en esta ocasión un joven tuvo la mala suerte de no ser correspondido.

En el video podemos observar como un chico dentro de una plaza comercial se disfraza de Spider-Man, el superhéroe favorito de su amiga. El joven junto a un amigo que lo acompaña, el cual sostiene una cartulina enrollada, se acercan a una chica dentro del cine de la plaza.

El chico vestido de Spider-Man se le declara a la chica quien de primeras se muestra sorprendida y alegre al ver a su amigo disfrazado. Sin embargo, al entender la situación y leer la pancarta que dice: ¿Quieres ser mi novia?. Su expresión y actitud cambian.

Mucha gente los rodeó para ver la escena

La joven rechaza a su amigo, además muestra su disgusto y vergüenza por la situación en la que fue metida, pues mucha gente los rodeó para ver la escena.

“No, no tuviste que hacer esto, la verdad es que no me parece, qué vergüenza, mira como toda la gente está amontonada mirando”, dijo la chica.

Aunque el chico se esforzó tratando de convencer a la chica diciéndole cosas dulces, no tuvo éxito.

“Por qué yo quise ser tu Spider-Man. Para ver la película juntos. Spider-Man con su Spider-Chica”, respondió el joven disfrazado.

En redes sociales muchos se ponen a favor del chico diciendo que fue un lindo detalle, mientras que otros están de acuerdo con la chica en que fue un modo de presión social para que ella aceptara.