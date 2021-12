Joven transforma una etiqueta de Coca Cola para declarar su amor

ESTADO DE MÉXICO.-No todos son amantes del refresco de cola, incluso existen personas que están en contra de su consumo por su modo de fabricación. Pero también hay personas que aman esta bebida.

El usuario de TikTok "cocoposer" se decidió por declarar su amor a una chica utilizando una etiqueta de Coca-Cola que él mismo editó cambiando todo el diseño, y el resultado fue impresionante.

A través de la plataforma de TikTok el joven subió el proceso de la transformación y el video se viralizó rápidamente.

Utilizando materiales similares y el programa de edición de fotografías “Photoshop”, cocoposer cambio el logo y el slogan de Coca Cola por un “Te amo, ¿Quieres ser mi novia?” todo con el mismo tipo de letra que el de la marca.

También cambió los apartados de “Alto en azúcar” por “Alto en dulzura” además quitó que la bebida contenía 100 calorías y la cambió por 100 por ciento de “amor”.

Su video ya tiene más de 10 millones de visualizaciones y 2.5 millones de me gusta en la plataforma.

En los comentarios del video la gente mostró su apoyo al joven y le desearon mucho éxito con su confesión de amor.

Si no se me declaran con una coca no quiero nada”, es uno de los comentarios que se leen.