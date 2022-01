Productora les pidió a Tom Holland y Zendaya que no se enamoraran

ESTADOS UNIDOS.- Este diciembre del 2021 llegó a los cines uno de los estrenos más esperados del año, Spiderman: No Way Home, la cual generó mucha expectativa desde su primer tráiler y con su estreno se confirmó algo que muchos pedían: el spiderverse.

Así mismo, este año se confirmó el romance entre los protagonistas de la cinta Tom Holland y Zendaya. Aunque ya había rumores sobre una relación entre los actores, fue hace apenas unos meses que fueron captados besándose en el auto del Holland y la confirmación oficial llegó cuando acudieron juntos al estreno de la película.

Por ahora, los actores presumen de su relación ante los medios; sin embargo, la productora de Spiderman ha contado que habló con ellos y les pidió especifícamente que no se enamoraran mientras realizaban el filme. Amy Pascal, productora de Spiderman, dio una entrevista a The Guardian en la que dijo que tuvo una conversación con Holland y Zendaya después de que fueron elegidos para participar en la película del superhéroe.

“Me llevé a Tom y a Zendaya a un lado, por separado, cuando los elegimos por primera vez y les di una lección. [...] No te involucres, simplemente no te involucres. Intenta no involucrarte”, señaló.