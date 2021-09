Andrea Legarreta opina sobre la fuga de Larry Ramos, pareja de Ninel Conde

Ciudad de México.- Andrea Legarreta compartió su perspectiva al respecto de la noticia sobre la fuga de Larry Ramos, la actual pareja de Ninel Conde, en Estados Unidos.

después de que se informara que Ninel Conde se encontraba en el mismo lugar donde estaba el colombiano antes de quitarse el grillete y escaparse de su arresto domiciliario, la conductora del programa Hoy no pudo evitar exteriorizar su postura ante la situación que vive la cantante y actriz.

Mientras Shanik Berman se mostraba preocupada por la situación jurídica de Conde y un poco incrédula ante la versión de que ella no era conocedora del paradero de su pareja, Legarreta dijo:

Es que… sí es posible que no te des cuenta, que no sabes, sí es posible… ¡si no se dio cuenta con quién andaba… menos se va a dar cuenta cuando se quite el grillete!”