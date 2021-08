¿Erik Rubín abrirá su cuenta de OnlyFans?Esto fue lo que dijo

CIUDAD DE MÉXICO.- Erik Rubin amasó una gran cantidad de fans que se derriten con su galanura, y al parecer, esto podría animarlo a abrir su propia cuenta de OnlyFans.

En una entrevista para “Ventaneando”, el intérprete de “Cuando mueres por alguien” fue cuestionado si debutaría en la plataforma de contenido exclusivo para compartir material erótico.

Aunque el también esposo de Andrea Legarreta dijo que no había pensado en ello, tampoco se cerró a la posibilidad.

No lo he pensado (abrir una cuenta de OnlyFans), pero tampoco me asusta. La verdad sé más o menos de qué se trata, nunca he entrado a uno, no sé si haya limitaciones o no, o si sea todo el paquete, pero también soy pudoroso, así que todo el paquete la verdad es que no”, mencionó.