Andrea Legarreta habla sobre supuesta enemistad con Fernando del Solar: "Es muy fácil señalar"

MÉXICO.- El pasado 30 de junio el querido conductor Fernando del Solar perdió la vida a los 49 años a causa de una pulmonía. La noticia conmocionó al mundo del espectáculo, pues, hasta que se dio a conocer su deceso, no se sabía que estaba enfermo.

Del Solar desarrolló una carrera exitosa, principalmente en TV Azteca, conduciendo programas como La Academia y Venga la alegría. Sin embargo, también tuvo una relación cordial con la televisora de la competencia y trabajó con ellos en algunos proyectos, entre estos el programa Hoy.

Las conductoras del matutino Galilea Montijo y Andrea Legarreta le dedicaron emotivos mensajes en redes sociales y expresaron sus condolencias a la familia de Fernando. Sin embargo, algunos internautas las criticaron, recordándoles el rumor de que Del Solar salió de Hoy debido a malos tratos de ambas.

En un encuentro con la prensa, la conductora se defendió y reveló cómo fue la relación entre ella y Fernando mientras trabajaron juntos, alrededor de tres meses.

Es muy fácil tratar de señalar a alguien o buscarte un villano en una historia en donde no siempre debe haber villanos. En mi caso, lo que yo publiqué lo hice de corazón. Considero que hay una gran pérdida y lo que yo escribí ahí es real y a mí el saco de los malos tratos o de alguna situación que quizás fue lo que motivó para que él saliera, ese saco no me queda a mí”, comentó Legarreta.