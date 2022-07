VIDEO: Ingrid Coronado le escribió esta canción a Fernando del Solar después de su separación

CIUDAD DE MÉXICO.- Los recuerdos de la relación de Ingrid Coronado y Fernando del Solar han estado en total apogeo tras la muerte del querido presentador de televisión y, entre críticas y palabras de aliento hacia la que es también una de las conductoras favoritas, salió a colación una canción que la exesposa de Fer le escribió hace tiempo.

En la canción, titulada "Bendigo cada instante", Ingrid manifiesta su gran amor y entrega que brindó en la relación, así como el cuidado y dedicación con el que siempre trató a Fer, a quien aseguró en ese momento ser el hombre que más ha amado en la vida.

La canción fue revelada en la competencia de "Venga la alegría", un programa que formó parte de TV Azteca en 2015. Al término de la presentación, la conductora dijo:

Es para él, con todo el amor del que no soy capaz. Es así, tengo a Dios de testigo, que (Fernando), es el hombre que más he amado en el mundo, en la vida, en cada instante y con eso me quedo, puedo agradecer de haber estado con él".