¡Arriba los corazones! Video póstumo de Fernando del Solar

A sus 49 años, el conductor de televisión Fernando del Solar, falleció en Cuernavaca el día de ayer a causa de una neumonía. La inesperada muerte conmocionó a todo el país y dejó devastados a sus familiares, amigos y público seguidor de su carrera en la televisión.

Al pensar en Fer es inevitable pensar en su popular frase "arriba los corazones", la cual, según se cuenta en TV Notas, no era únicamente una frase adoptada, sino que era su lema de vida y estuvo con él hasta el último momento.

La frase de Fernando era tan suya que incluso así fue como tituló su libro, además de hacer una canción con el mismo nombre, la cual es el tema que se puede escuchar en este video póstumo que se publicó en su cuenta de Instagram el día de hoy.

En el video se puede apreciar a un Fer del Solar feliz y disfrutando, como siempre, de su vida; con sus gustos, su buena actitud y todo lo que tanto lo representaba, tal como menciona en una estrofa de su propia canción:

La vida es un tren en movimiento, que nunca te espera, igual que el tiempo, te hace soñar, te quita el aliento, te lleva por playas, también por desiertos, ríes, sufres, lloras, amas, a veces pierdes y a veces ganas si no has tropezado es porque no has vivido, la vida es un boleto con todo incluido ¡Venga!”, canta Fer en “Arriba los corazones”.