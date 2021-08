Altair Jarabo y Frédéric García se dan el ‘sí’ en París

CIUDAD DE MÉXICO.- La actriz Altair Jarabo y el empresario Fréderic García contrajeron matrimonio en París.

La actriz, de 34 años compartió a través de sus redes sociales ese importante momento donde se dieron el “sí acepto” en una ceremonia.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Muy sonriente es como Altair, de 34 años, luce en la fotografía junto a su ahora esposo de 53; en abril, la pareja dio a conocer que se casarían, Altair expresó entonces que se casaba con un hombre maravilloso a quien admira profundamente por su inteligencia y nobleza.

Ceremonia en París

"Hoy en una ceremonia íntima en el centro de Paris @fglecercle y yo nos dijimos: OUI!!!", se lee en el mensaje que acompaña la instantánea.

La actriz disfrutó de una despedida de soltera en tierras europeas, aunque ella prefiere no llamarle despedida, sino bienvenida.

"No son despedidas, son bienvenidas. Una fracción de las personas que más quiero y me quieren", escribió.

Comprometida hace 4 meses

Hace cuatro meses, Altair sorprendió a sus seguidores al dar la noticia de que estaba comprometida.

"Quiero compartirles una noticia muy especial. Frèdèric García y yo estamos comprometidooooooooos. Me caso con este hombre maravilloso. Me llena de felicidad la idea de compartir la vida con él, porque lo admiro tanto por su inteligencia como lo adoro por su nobleza. Que me inspira, me cuida, me hace la mujer más feliz. Él lo sabe porque se lo digo todos los días: Lo amoooo y quiero verlo pleno y lleno de sueños toda la vida", se lee.

Altair comenzó su carrera como modelo y después incursionó en la actuación en el Centro de Educación Artística de Televisa (CEA).

Ha participado en más de 15 melodramas, como "Lola, érase una vez", "Abismo de pasión", "Por amar sin ley", "Médicos", línea de vida", y "Vencer el desamor", entre otras.

Frédéric García es el Presidente del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales y Director General de Airbus Group México, nació el 15 de septiembre de 1967 en Toulouse, Francia.