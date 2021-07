Altair Jarabo revela los detalles de su lujosa boda en París

CIUDAD DE MÉXICO. – Altair Jarabo, actriz mexicana, quien próximamente contraerá matrimonio con su pareja, el empresario francés Frédéric García, quien es 20 años mayor que ella, recientemente confesó que su boda será llevada a cabo en París, Francia.



En entrevista con la revista Quién, la actriz reveló que se sentía emocionada porque por primera vez, toda su familia y amigos, tanto de ella como de su prometido, estarían juntos en “La Ciudad del Amor”.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase



Estoy súper emocionada porque por primera vez vamos a estar en la misma ciudad todos, amigos, familia, Frédéric, que representa al amor. Tenemos algunos planes de cenar aquí, de salir allá, de ir a lugares emblemáticos de París. Me ilusiona mucho esa etapa, también me pone nerviosa porque no sé que voy a hacer con todos juntos, pero creo que no puede salir mal”, comentó la actriz.



Sobre las semanas previas a su boda en la ciudad francesa, Altair reveló que se hizo la promesa de no ser una “novia neurótica”, pues esperaba que el día de su boda, estuvieran las personas que más ama, y que, si algo sale mal, no hay mucho que hacer y no debería enojarse o descontrolarse, expresó.



Sobre la boda



En la entrevista, Jarabo habló sobre la razón por la cual decidió tener una boda “íntima” y sin muchos invitados, pues confesó que incluso, cuando estaba en México, nunca se imaginó en una fiesta demasiado grande, algo que de igual forma comparte con García.



Sobre su vestido, la actriz expresó que siempre deseó un vestido “memorable, femenino, pero no muy cursi, la verdad no me gusta mucho eso”, contó. Además, reveló que no piensa hacer otra fiesta en México, pues dijo que no le encontraba mucho sentido a hacer dos fiestas.



Acerca de la luna de miel, Altair reveló que desde que conoció a su prometido, han hecho varios viajes juntos y largos, por lo que después de la boda, lo único que quiere la pareja es descansar, y luego de ello planea continuar con sus planes laborales.



Los preparativos de la boda



Sobre los detalles y la preparación del gran día, Jarabo señaló que tiene un “Wedding planner” francés, pero contó que es complicado por la barrera del idioma, pues Frédéric es quien se encarga de hablar con él.



En la entrevista, la actriz también fue cuestionada sobre la importancia del apoyo de su pareja en este proceso, a lo que Altair mencionó que, en muchos sentidos, la responsabilidad ha sido compartida, incluso señaló que siente que le ha dado demasiadas tareas para la boda.

Para finalizar, la intérprete mexicana habló sobre el hecho de tener una relación con alguien que no pertenece al medio del espectáculo, a lo que respondió:



“Él es un hombre muy seguro de sí mismo, su misma carrera siempre lo ha puesto en una plataforma de hablar en público, estar en contacto con la gente. No es alguien que se intimide fácil a la hora de hablar, pero tampoco busca la luz y los reflectores. Creo que es una buena combinación. No le da miedo que de pronto salgan noticias sobre nosotros, pero a mí me da mucha tranquilidad que él sea tan inteligente y tan seguro de sí mismo”, concluyó Altair Jarabo.