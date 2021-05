Altaír Jarabo anuncia su compromiso con su novio 20 años mayor que ella

CIUDAD DE MÉXICO. – La reconocida actriz mexicana, Altaír Jarabo, sorprendió a sus seguidores con la noticia de su próxima boda, pues compartió en Instagram una foto dando la noticia, donde aparece al lado de, su ahora prometido, Frèdèric García.



Por medio de la red social, la intérprete de múltiples personajes antagónicos comunicó:



"Quiero compartirles una noticia muy especial. ¡Frèdèric García y yo estamos comprometidos!, me caso con este hombre maravilloso”, expresó la actriz junto a una fotografía de ambos.



Jarabo siempre ha optado por mantener su vida personal y sentimental con discreción, razón por la cual, mantuvo su noviazgo en secreto durante seis meses. Anteriormente, había dado indicios de su romance, pero sin revelar la identidad del novio, cuando aseguró sentirse “plenamente enamorada y feliz”.



Me llena de felicidad la idea de compartir la vida con él, por que lo admiro tanto por su inteligencia como lo adoro por su nobleza. Que me inspira, me cuida, me hace la mujer más feliz. Él lo sabe porque se lo digo todos los días: Lo amo y quiero verlo pleno y lleno de sueños toda la vida”, aseguró Jarabo en la misma publicación.