Altair Jarabo perdió a su abuela durante la pandemia

CIUDAD DE MÉXICO.- Para Altair Jarabao el 2020 también fue un año difícil, sin embargó también con mucha enseñanza, después de haber sufrido una terrible pérdida con alguno de sus seres queridos.

Durante una entrevista para la revista Quien, la guapa actriz reveló el doloroso momento en el que tuvo que despedirse para siempre de su abuelita, de quien si se pudo despedir gracias a la contingencia.

Me pasó algo negativo, ya lo dije por ahí, que murió mi abuelita, fue algo triste pero a la vez si yo no hubiera estado encerrada en la casa dos meses, sin saberlo, no me hubiera despedido de ella" dijo la actriz.