Altair Jarabo responde a criticas por comprometerse con un hombre 20 años mayor

Ciudad de México.- Altair Jarabo sigue muy enamorada y feliz de haberse comprometido con Frédéric García, empresario francés que es 20 años mayor que ella.

A prácticamente una semana de haber anunciado que contraerá nupcias con García, la actriz de 34 años respondió a las críticas que han surgido por dar el siguiente paso en su relación sentimental con alguien más grande que ella.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

“Lo veo perfecto, perfecto… yo a Frédéric no le cambiaría ni un pelo, y la diferencia de edad lo veo como algo super positivo”, dijo con una gran sonrisa en entrevista para el programa Hoy.

De la misma manera, la artista aseguró que su familia la respalda en esta decisión, pues consideran que el francés es buena pareja para ella.

“Obviamente lo conocieron cuando éramos novios apenas, no estábamos comprometidos… lo adoran, es que él es muy fácil de querer la verdad, es inteligente, muy capaz, que ha vivido muchas cosas, de muchos lados, que se ha dedicado a cosas muy interesantes, un gran conversador y… para ojos de mi familia lo más importante es que me cuida mucho, que me quiera mucho”, contó.

Por último, la estrella de las telenovelas aseguró que, a pesar de estar comprometidos, por ahora no ha comenzado los planes de boda. “Yo creo que en los próximos dos años la verdad no, no está en mis planes”, remató.