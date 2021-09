Alicia Machado arremete contra Kimberly Flores por posible infidelidad a Edwin Luna

MÉXICO.- El reality show de Telemundo ha dado mucho de qué hablar entre el público y también entre los concursantes, pues varias acciones de los famosos ha causado gran polémica de todo tipo. Tal fue el caso de la cercanía entre Kim Flores y Roberto Romano, que muchos señalaron como un encuentro “candente”.

Las redes sociales explotaron al creer que la famosa le habría sido infiel a su esposo Edwin Luna, cantante de música regional mexicana, fue tanta la intensidad de las críticas que incluso Alicia Machado arremetió contra Kimberly y opinó que no está respetando su matrimonio.

Fue durante una plática con Christian de la Campa y Celia Lora que la ex miss Universo aseguró que a su compañera “le vale” que esté casada al coquetear e insinuarse con el actor mexicano.

Es una señora casada con tres hijos, y que el esposo es hiper mega recontra famoso. El señor es de un gremio de la música y ellos no son ningunos pendej*s. ¿A qué vas tú también y te le metes en su cama? O sea, yo no me le he metido en la cama a ninguno de los hombres”, expresó sobre la situación.