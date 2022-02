Alfredo Adame revela que no saldría con Belinda: "no es mi tipo de mujer"

MÉXICO.- Alfredo Adame volvió a dar de qué hablar en los últimos días, luego de revelar las razones por las que prefiere tener una relación romántica con Chiquis Rivera que con Belinda. El actor tuvo un encuentro con la prensa donde fue cuestionado sobre la misteriosa mujer rubia con la que fue visto hace unos días.

Según contó, se trata de una amiga suya que conoce desde hace cinco años y a quien le tiene mucho cariño. También contó que es actriz, aunque negó haberla besado como captó una cámara. Aseguró que la invitó a cenar, como amigos, el pasado 14 de febrero, pero no quiso revelar de quién se trata.

Fue a raíz de estos cuestionamientos sobre relaciones amorosas que el exconductor de Hoy habló de Chiquis Rivera y Belinda, quienes han estado en el ojo del huracán, la primera por lo que cuenta en su libro biográfico y la segunda por su repentina ruptura con Christian Nodal. Ante la pregunta de la prensa, Adame respondió con cuál de ellas le gustaría salir.

“A mí me gustan las mujerzotas, no me gustan las mujeres delgaditas, bonitas. Yo nunca podría andar con una belleza como Belinda. Es una niña muy menudita, bonita, pero no es mi tipo de mujer”, comentó Adame.

Después comentó que está fascinado con la figura de Chiquis, así como con la de su madre, Jenny Rivera, pues son el tipo de cuerpos que encuentra atractivos. “A mí me gustan las hembrotas, tengo una obsesión por este tipo de mujeres. La Chiquis me fascina y su mamá me fascinaba también. Son el tipo de mujer que a mí me gustan”, explicó.

El actor no duerme solo

No hay duda de que Adame suele estar envuelto en polémicas, recientemente, llamó la atención que el actor reveló que no duerme solo, ya que lo hace con una pistola. En un recorrido por su lujosa mansión que ofreció para Radio Fórmula, Adame presumió algunos lugares de su casa y al llegar a su habitación sorprendió que apareciera, en medio de la cama, un arma con la que el actor duerme siempre.

"Yo siempre digo las cosas claras y como son. Aquí, si te das cuenta, está una pistola. Yo duermo todas las noches con la pistola ahí", reveló, para después agregar que no dudará en usarla si alguien entra a su propiedad con la intención de robar o atacarlo.