Lorenzo Méndez responde a Chiquis Rivera por polémicas de su libro

Ciudad de México.- El cantante Lorenzo Méndez se expresó por primera vez sobre la polémica que generó el libro de su ex esposa, Chiquis Rivera.

Ya que la cantante contó en algunos pasajes lo que sufrió con él mientras mantenían una relación amorosa, es que ahora Lorenzo expresó su postura en relación a la publicación del libro.

Mi corazón está limpio, mi conciencia está cien por ciento limpia, y le mando mucho, mucho amor, la verdad y la perdono, la perdono la verdad, qué bueno que ahorita esté feliz. Las cosas pasan por algo y esa página ya se cerró, de mi vida ya se cerró esa página, y puedes buscar cualquier entrevista, nunca he hablado mal de ella”

Dijo el artista en entrevista para la cadena Telemundo.

¿Lorenzo agredió a Chiquis Rivera?

Respecto a la postura de Chiquis donde alega que Lorenzo le habría agredido físicamente, que le hubiese escupido en la cara, además de drogarse y otras situaciones que supuestamente habría experimentado con él. Por lo que el cantante solo le tuvo buenos deseos para su ex pareja.

“Yo no he leído el libro, ni pienso realmente leerlo, pero cada historia hay dos partes, yo creo que cada persona tiene su versión, yo tengo mi verdad y ella su verdad, entonces lo que sí te puedo decir es que le vaya bien en su carrera, en su libro, en sus proyectos, y qué bueno que esté enamorada, ¡qué padre!… se lo merece… al igual que yo”, manifestó.

Finalmente, y sin querer hablar de su actual vida sentimental, en este momento Lorenzo agradece haber superado la depresión que le aquejaba en el pasado.

“Ahorita me siento super bien, saludable, mi salud mental está en otro nivel, el show de ‘Así se baila’ me ayudó muchísimo para saber dónde estaba Lorenzo Méndez en su vida y ¿quién soy?, y que es lo que realmente importa en esta vida. La depresión es muy fuerte y no se lo deseo a nadie, y a veces por esas cosas empiezas a lastimar a la gente que más quieres y más amas, porque si no te amas tú mismo, ¿cómo vas a amar a otras personas?, remató.