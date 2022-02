Pati Chapoy pone en duda que Belinda haya leído a Simone de Beauvoir

MÉXICO.- Luego de la ruptura de Belinda y Nodal, la pareja se ha convertido en tema de conversación no solo entre sus fans y los usuarios de redes sociales, sino también entre los periodistas de espectáculos y los medios de comunicación. Dado que los cantantes no dieron información sobre el motivo de su ruptura, han sido muchas las especulaciones al respecto, así como las opiniones sobre ambas partes.

Quienes no han dudado en ofrecer su opinión sobre la pareja son los conductores de Ventaneando, que han dado seguimiento a cada declaración que pudiera esclarecer la razón por la que los cantantes pusieron fin a su compromiso. Durante una emisión en vivo del programa, Pati Chapoy habló sobre el último comunicado de Belinda y emitió algunas críticas contra la cantante.

Cierro este ciclo aprendiendo que “el día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida.” - Simone De Beauvoir — Belinda (@belindapop) February 16, 2022

La periodista de espectáculos puso en duda que Belinda haya leído a Simone de Beauvoir a quien citó en su publicación de Instagram. "'El día que una mujer pueda no amar con su debilidad sino con su fuerza, no escapar de sí misma sino encontrarse, no humillarse sino afirmarse, ese día el amor será para ella, como para el hombre, fuente de vida' - Simone De Beauvoir", escribió Belinda en su mensaje.

Según los conductores, la cantante citó a la autora sin conocer su obra. "¿Ustedes creen que realmente Belinda ha leído a Simone de Beauvoir?", preguntaron. "No, no creo, pero a lo mejor su mamá sí...", dijo Chapoy. Posteriormente, Pedro Sola opinó que Belinda tiene muchas cualidades como joven artista, pero cree que tiene "una vida muy tremenda" a causa de sus tórridos romances.

Bisogno pide que sus mamás no opinen

Más adelante los conductoras del programa hablaron del nuevo contrato de Nodal con la disquera Sony Music México, empresa con la que grabará sus siguientes canciones luego de terminar su relación con Universal. Cabe señalar que la pareja estaba planenado estrenar una canción juntos este 14 de febrero, pero con su ruptura lo más seguro es que el tema no salga a luz.

Finalmente, hablaron de las declaraciones que han hecho las madres de los artistas. Mientras la señora madre de Belinda ha pedido que respeten el duelo de su hija, por el aniversario luctuoso de la abuela de la cantante; la madre de Christian Nodal publicó un mensaje religioso pidiendo protección y prosperidad para el intérprete.

"Lo que tienen que hacer es amarrar a las dos señoras, a Belinda y a la señora… ellas no tienen nada que ver, que no opinen y que no se metan", dijo Daniel Bisogno. Ante este comentario, sus compañeros opinaron que es normal que las madres opinen sobre la relación, pero que solo están ocasionando exponer más a sus hijos.