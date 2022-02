Alex Fernández está ilusionado con la llegada de su 'Muchachita'

Tijuana, BC.- Alex Fernández comparte que este 2022 será un año que marcará su vida personal como artística porque está a un mes, de la llegada de su hija, así como el lanzamiento de su nueva producción musical y una gran gira musical.

Para cuando nazca la bebé, el hijo de Alejandro Fernández, hará una pausa a su carrera musical para estar al pendiente tanto de su esposa Alexia Hernández así como de la pequeña, compartió en entrevista exclusiva para GH.

Voy a tener una cuarentena aquí en casa, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir sacando canciones, pero vamos estar aquí como dos meses encerrado por protección de mi bebé por la pandemia, no la voy a exponer ni nada, sí tengo que salir a hacer un par de cositas, obviamente con todos los cuidados", explicó.

Alex Fernández promueve su nuevo sencillo

Pero mientras llega su "muchachita", el nieto de Vicente Fernández, seguirá con la promoción de su nuevo sencillo y la culminación del disco que produce de la mano de Edén Muñoz, ex vocalista de Calibre 50.

"Con Edén sentí un clip, hay buena química, pero todo empezó con la pandemia, cambié de manager, y de ahí me dijeron que Edén estaba interesado en producirme un disco, yo no sabía que era productor, que tenía ganas de trabajar contigo. Nos pusimos en contacto y llegamos al acuerdo de la creación de este 'bebé' (disco), que tenemos, ahorita no tiene nombre, del cual han salido 'Buscando el olvido' y 'Muchachita", abundó.

Precisamente 'Muchachita' es una canción en la que fusiona el sonido del mariachi con lo norteño, resultando de esta mezcla un sonido fresco, con el cual intenta evolucionar un poco el sonido de mariachi.

"Sí estamos buscando refrescar el género un poco, darle un toque diferente, tampoco quiere decir que esto ya es mi estilo, mariachi con norteña. No, se dio porque Edén es el productor, y su estilo es el norteño.

"En esta canción también decidimos no portar el traje de charro en este estilo, por respeto, porque nos estamos saliendo de lo tradicional, pero obviamente siempre voy a traer el traje de charro, siempre va hacer mi armadura, y voy a seguir sacando cosas tradicionales, pero de vez en cuando voy a estar jugando dentro del mariachi", explicó.

Orgulloso de su origen

Alex Fernández reconoce la gran responsabilidad que trae sobre las espaldas, ser el nieto de Don Vicente Fernández e hijo de Alejandro, quienes son grandes exponentes de la música de México en el mundo.

"Estoy muy orgulloso de poder seguir con este legado, para mi es un honor, y lo hago con muchísimo orgullo, con muchísimas ganas, esperando siempre tener el cariño de la gente", argumentó.

Aunque tiene la facilidad de realizar algún dueto con su papá, Alex por ahora buscará consolidar su carrera, por lo que no realizará colaboraciones ni nada por el estilo, ya después de sacar su producción verá hacia donde apuntará su carrera musical.

Para saber

-Alex Fernández reconoce que la llegada de su hija cambiará su vida.

-Su traje de charro es su armadura, por lo que nunca la dejará.

-Está orgulloso de continuar con el legado musical de su abuelo y papá.

-Para este año arrancará gira, pero ésta apenas se está estructurando.