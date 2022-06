Alessandra Rosaldo arremete contra Mhoni Vidente por predecir divorcio con Eugenio Derbez

MÉXICO.- Alessandra Rosaldo y Eugenio Derbez presumen de uno de los matrimonios más sólidos del espectáculo mexicano. Por ello, sorprendió al público que Mhoni Vidente afirmara que la pareja está por terminar su relación y anunciar su divorcio.

La famosa adivina dijo que la razón sería porque el comediante está muy enfocado en su carrera y porque habría diferencias entre ambos debido al éxito de Derbez en comparación con el de la cantante.

La pitonisa también señaló que una mujer rubia vinculada laboralmente con Eugenio estaría involucrada en la ruptura. Sin embargo, no aclaró si por una infidelidad o por otro motivo.

Rosaldo se pronunció sobre esta profecía y desmintió que ella y su esposo estén teniendo diferencias de este tipo. También descartó que se aproxime un divorcio y hasta arremetió contra la profesión de la vidente.

Ay, Mhoni Vidente ha dicho tantas veces tantas cosas… Todo eso que dicen allá afuera, no existe. La realidad es la que vivimos nosotros día a día y pues ya nos reímos, Y muchas de las cosas (que dicen) ni siquiera me entero porque no estamos todo el día ‘a ver qué dijeron’, jamás”, señaló la actriz y cantante.