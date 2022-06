¿Engañó a Shakira con un hombre? surge teoría sobre Piqué en redes sociales

ESPAÑA.- En medio de la ruptura entre Shakira y Piqué, han surgido los rumores de que la pareja puso fin a su relación de más de una década debido a una infidelidad por parte del futbolista. Hasta el momento ninguno ha confirmado o negado que esto sea cierto y se limitaron a emitir un breve comunicado donde hacen oficial su ruptura sin revelar detalles.

En medio de las teorías sobre la supuesta infidelidad, usuarios de redes sociales recuperaron una fotografía del futbolista donde fue visto muy de cerca con su colega Zlatan Ibrahimovic en un estacionamiento. Los deportistas aparecen tomados de la mano mientras están uno frente al otro, por lo que se sugirió que tuvieron un romance.

Aunque la fotografía es del 2010, internautas han retomado el tema impulsados por una de las predicciones de Mhoni Vidente, la famosa pitonisa que en 2019 predijo una separación entre la pareja a causa de una infidelidad de Piqué con uno de sus colegas.

A Gerard Piqué lo veo saliendo con una modelo que fue exnovia de él, parece que es italiana o francesa, pero también saliendo con un futbolista italiano o francés. Así es, Gerard Piqué se declara bisexual en el 2020”, dijo la adivina.

Piqué habla de la fotografía

Además de equivocarse en su predicción sobre la orientación sexual de Piqué, quien nunca ha hablado del tema, el deportista negó, cinco años después de la fotografía, haber tenido un romance con Zlatan.

“Acababa de lanzar mi autobiografía y Zlatan se acercó para felicitarme. Soy una persona táctil y el fotógrafo tomó el momento en el que estábamos dándonos la mano. Él estaba dentro del campo de entrenamiento, por lo que no pudo ser alguien de una revista de espectáculos”, afirmó Gerard en una entrevista con la revista Four Four Two.

Aunque las teorías en internet han sugerido varios nombres de la tercera persona en discordia, lo cierto es que la cantante y su expareja se mantienen al margen de estos rumores y han pedido privacidad mientras atraviesan por el difícil proceso de la separación.