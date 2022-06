¡No quiso seguir con ella! Shakira habría perdonado infidelidades a Piqué

Ciudad de México.- Tras confirmarse que Shakira y Piqué se separarían, la esperanza de que su amor les duraría para toda la vida se fue.

A pesar de que la cantante habría pedido respeto para sus hijos tras salir a la luz la información sobre los motivos de la ruptura entre los artistas, ahora se menciona que Shakira habría hecho todo lo posible para seguir junto al futbolista.

Según los medios españoles, la intérprete intentó en más de una ocasión regresar con Piqué, por lo que tras su presunta infidelidad, le habría perdonado. Aún así, se dice que Gerard le habría rechazado para irse de vacaciones después de que terminara la temporada de fútbol.

Después de esta decisión, otras versiones nuevas salieron a la luz sobre los posibles engaños de Piqué, puesto a que la modelo Suzy Cortez confesó que el deportista le mandaba mensajes entre el 2016 y 2018, aunque por respeto a Shakira jamás comentó nada al respecto.

Piqué era el que me enviaba mensajes muy directos. Los únicos jugadores que han estado en el Barcelona y que nunca me han escrito han sido Messi y Coutinho. Son excelentes esposos y tienen un gran respeto por sus esposas. Shakira no se lo merecía”