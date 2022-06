¿Por qué Alessandra Rosaldo no participó en reencuentro de grupo con Ernesto D'Alessio?

Ciudad de México.- La artista Alessandra Rosaldo apareció durante una conferencia de prensa con otros compañeros del concepto 90's pop tour y aun con lo contenta que se encontraba con el proyecto, no pudo evitar los cuestionamientos sobre su ausencia en el reencuentro de DKDA.

Ya que Ernesto y Alessandra tuvieron una relación amorosa de 5 años, antes de conocer a Eugenio Derbez y formar una familia con él, por lo que los rumores sobre que no la habría invitado por evitar un vínculo emocional, no se hicieron esperar.

Aun así, Alessandra no quiso dar detalles sobre su ausencia en el show, por lo que al escuchar las preguntas dijo:

Estoy feliz de formar parte del 90’s Pop Tour, este es un sueño que Chacho y yo veníamos persiguiendo desde hace mucho tiempo, veíamos desde lejos así […] y queríamos estar, y por fin se nos hizo formar parte de esta gira tan maravillosa y tan mágica, gracias Ari y a todos mis compañeros porque de verdad somos una familia hermosa, y de verdad hay magia entre nosotros y en el escenario, y con el público”

Reporteros insisten

Pero ante la insistencia de los reporteros por no estar presente en el espectáculo que brindó su ex, Alessandra explicó: “Yo encantada de poder participar, no se dio, de hecho, DKDA iba a estar invitado al 90’s Pop Tour y por alguna razón tampoco sucedió. Yo no sé qué planes tengan ellos, si piensan continuar o no, pero yo estoy al 100 y feliz en 90’s Pop Tour y ya veremos qué pasa”.

Finalmente, la cantante y actriz también decidió dejar muy en claro que su famoso esposo y padre de su hija Aitana la apoya completamente en sus actividades profesionales. “Eugenio está al 100 apoyándome en esta gira y en todo lo que hago, ya fue a vernos a una de las Arenas y contestando un poquito también a tu pregunta va a ir a vernos a Estados Unidos”, concluyó.