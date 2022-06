¿Aislinn Derbez pasando por momentos difíciles? 

CIUDAD DE MÉXICO.- Aislinn Derbez es una de las actrices con mayor fama en la televisión, donde gracias al trabajo que ha hecho en la televisión y cine ha podido permanecer en el gusto del público.

Desde hace un par de años que la hija mayor de Eugenio Derbez se ha mantenido activa en redes sociales, donde generalmente comparte sus proyectos y hasta vivencias personales, como retiros que ha vivido a lado de su hija Kailani.

Sin embargo hace unas horas por medio de su cuenta de Instagram dio a conocer una fotografía en la que aparece con el rostro con la mirada hacía abajo y un top que le permitió mostrar parte de sus atributos.

Per lo que estremeció a sus fanáticos fue que Aislinn reveló que habría tenido tiempos complicados y de muchos cambios, en los que ha tenido que darse un espacio.

Les confieso que últimamente he tenido días muy complicados, caóticos y de muchos cambios.Y ah no ma$$% como cuesta el agradecimiento y el gozo en esos momentos. Pero me he dado cuenta que a veces el camino corto (y el más difícil), además de la introspección, es justo ir hacia eso: al agradecimiento, al gozo, aunque el cuerpo y el ego se retuerzan y se rebelen.