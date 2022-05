Mhoni Vidente confiesa que fue vetada de Televisa igual que Eugenio Derbez

MÉXICO.- Todos conocemos la famosa televisora de Televisa y es que es una de las más importantes en México y los que trabajan en ella generalmente se sienten muy privilegiados.

Actualmente la televisora liderada por Emilio Azcárraga vive en un escándalo pues varios actores han estado vetados, empezando por el actor y director Eugenio Derbez quien mediante sus redes sociales ha expresado el veto que sufrió por parte de la empresa.

Azcárraga confesó que el enojo del actor se debía a que quería tener los derechos de “La familia Peluche” sin pagar ni un solo peso. Hasta el momento, no se sabe cuál de las dos versiones es la real.

En medio tal polémica, sale a la luz un video en donde Mhoni Vidente está exponiendo sus predicciones como regularmente y expreso que Derbez es un "oportunista" y que solo busca hacerse la víctima.

“Eugenio Derbez se pasó de listo al hacerse el sufrido, se hace la víctima, pero no lo es, es oportunista en todos los sentidos, le falta talento y atacó a Televisa”, afirmó la vidente

En el mismo video también afirmó que ella también ha sufrido el veto por parte de la televisora de San Ángel.

“A mí también me vetó Televisa en su momento y perdí oportunidades, no ocupo hablar de ellos ni decir que me vetaron. A Eugenio le sale la carta del loco”, declaró Mhoni Vidente en su predicción sobre el actor y productor.

