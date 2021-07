Alejandro Fernández defiende a Anette Cuburu de las críticas por su canto

CIUDAD DE MÉXICO.- Anette Cuburu ha sido una de las participantes más atacadas de “Quiero Cantar” por sus malas interpretaciones, pero ahora, quien mete las manos al fuego por ella, es Alejandro Fernández.

El intérprete conocido como “El Potrillo” apareció en una transmisión en vivo previo al reality show de “Venga la Alegría”, donde se dirigió a los televidentes para pedir que voten por la polémica conductora.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

¡Voten por Anette!”, mencionó el intérprete de “Me dediqué a perderte”.

¡EL PÚBLICO NO QUIERE A ANETTE CUBURU!

El saludo de Alejandro habría inspirado a Cuburu a salir al escenario para su interpretación de “Si una vez” de Selena Quintanilla. Sin embargo, eso le acarreó duras críticas en su contra.

Incluso Horacio Villalobos, quien se considera buen amigo de la conductora, confirmó que esa no fue una de sus mejores interpretaciones, ya que intentaba imitar a Selena en vez de ser ella misma.

“Anette es una de mis mejores amigas, me cuesta mucho criticarla, te he escuchado cantar mejor en fiestas y reuniones, no intentes hacer cosas para las que quizás no te pudiste entrenar por la premura, quiero que se vea la Anette que yo conozco, que canta muy bien y no la Anette que ha estado errática aquí”, comentó Horacio Villalobos.

Aun así, los internautas acusaron a la producción del matutino de Tv Azteca de favorecer a Anette, ya que, a pesar de sus malas interpretaciones, sigue recibiendo buenas calificaciones.

Anette cantó mucho peor y a ellas les ponen 5-6? Favoritismo donde? �� #QuieroCantar pic.twitter.com/jOnbB9UFnT — Isis ✨ (@gigxgirli) July 12, 2021