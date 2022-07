Alejandra Guzmán fue intervenida quirúrgicamente durante la gira con Paulina Rubio

MÉXICO.- Alejandra Guzmán está por iniciar su nueva gira Tuya Tour en la que compartirá el escenario con varios talentos de la música mexicana como Erik Rubín, su ex pareja. Recientemente, la cantante emprendió una gira al lado de quien fuera su enemiga Paulina Rubio, con quien ahora tiene una sólida relación laboral.

En entrevista con Flor Rubio para Venga la alegría, Guzmán reveló que las secuelas de sus cirugías estéticas siguen perjudicando su salud. Por ello, durante la gira con La Chica Dorada, todo se complicó y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente

Volví a tener, ya sabes, mis cosas de operaciones pero a veces no lo digo porque se preocupan demasiado y como que me gusta a mí entrar y salir sola. La última fue el 26 de mayo, llegando de la gira, porque me empezó a dar lata allá y nadie lo sabía, yo sonreía y no pasaba nada, pero sí pasaba. Entonces yo arreglé una situación que espero que no me vuelva a dar lata, pero tengo que estar pendiente”, explicó.

“Ya volví a bailar ahorita, aunque me duele todo porque llevo dos días, pero ya tenemos nuevas coreografías, nuevo show, nueva banda con todo y las limitaciones, las operaciones, pero vuelvo a moverme porque si no, no me siento bien”, agregó.

Tuvo problemas desde los ensayos

La cantante explicó que desde antes de presentarse en los escenarios del Perrísimas Tour sufrió problemas de salud; sin embargo, prefirió llevar la situación en silencio mientras, a la par, continuaba con los conciertos en Estados Unidos.

“A veces es algo que ya no quiero tocar porque recuerdas muchas cosas y lucho mucho, lucho por mi vida. Siempre que siento algo en mi cuerpo, rápido voy al doctor a ver cómo paro esa reacción, como me pasó en la gira que nadie se enteró pero yo desde los ensayos empecé con la reacción”, reveló.

Finalmente, contó que buscó a un doctor de confianza para que la ayudara a hacer todo lo posible por recuperar su salud, al menos lo suficiente para poder salir a los escenarios.

“Encontré a un doctor por allá, porque en Estados Unidos no te tocan si no te conocen, y él me ayudó porque me pusieron unas inyecciones en los brazos, pero yo salía feliz a cantar. Al final es un sentimiento que es como si me pusieran cemento en todo el esqueleto pero yo lo hago con el alma”, concluyó.