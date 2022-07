Anna Ferro despide a Fernando del Solar entre lágrimas: "Es el amor de mi vida"

MÉXICO.- Tras el lamentable fallecimiento de Fernando del Solar el pasado 30 de junio, Anna Ferro, su esposa, le dedicó unas emotivas palabras al querido conductor. Durante la emisión del programa Venga la alegría, la conferencista habló de lo mucho que significó para ella su relación con Del Solar y rompió en llanto al recordarlo.

“Es un dolor que no es explicable, es un dolor que no puedes entender [...] a toda la gente, no olviden su sonrisa y sigamos sembrando arriba los corazones, porque eso es lo que él hubiera querido, luchó hasta el ultimo momento, hasta el último instante y se fue tranquilo, en paz”, señaló.

Los conductores del matutino le expresaron sus condolencias y se alentaron entre ellos a tener buen ánimo, pues es lo que el conductor habría querido para susa amigos y familiares. “Eso es lo que él hubiera querido, que siguiéramos sonriendo, le dije hace unos momentos: ‘Dame chance de llorarte todo lo que necesito y después honraré tu vida”, señaló.

La semana pasada, Fer me dijo: ‘eres a la única mujer a la que me le he declarado, porque todas las demás se me habían declarado’ y no saben lo feliz que me hizo, Y cuando estaba en terapia me dijo: ‘¿Recuerdas lo que te dije?, sigues siendo la única’”, contó Ferro.