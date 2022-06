Fernando del Solar falleció a sus 49 años

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace apenas unos minutos por medio de las redes sociales de 'Venga la Alegría' se dio la lamentable noticia de que el conductor y actor Fernando del Solar habría fallecido a sus 49 años.



Hasta el momento no se han dado más noticias sobre el conductor, pero fue a través de las redes sociales de dicho programa en el que se dio a conocer la lamentable noticia.

Desde hace algunos años Fernando Del Solar habría dado a conocer que padecía cáncer de pulmón, desde entonces habría tenido varías complicaciones de salud y constantes crisis respiratorias.

Nos parte el corazón informar el lamentable fallecimiento de nuestro querido @fernandodelsolar! ¡En #VLA enviamos nuestras condolencias a todos sus familiares y amigos!





Aunque en su momento se habría librado del cáncer y tuvo una exitosa recuperación, desde hace un tiempo que llegó a cancelar eventosy cuestiones laborales debido a una complicación en su estado de salud.



Durante el año pasado el presentador llegó a estar hospitalizado varios días debido a una "deficiecia de oxigenación", así lo habría reportado el reconocido portal de TVNotas.



En aquel entonces una persona cercana a Fernando que después de esta situación fue dado de alta y hasta regresó a casa con su pareja Anna Ferro, sin embargo con las instrucciones de que si volviera a sentirse mal tenía que regresar al hospital.



Fernando del Solar le dio el último adiós a su padre



Hace un par de semanas que Fernando se despidió de su padre para siempre, por medio de sus redes sociales llegó a compartir un emotivo mensaje, en el que aprovechó para agredecer la oportunidad de haberlo conocido.



"Me siento muy triste y todavía no puedo creer que no voy a ver más a mi viejo ni comernos un asado ni reírme con sus ocurrencias. Hoy voy a sonreír porque pasó, porque fue él y por todo lo que vivimos juntos. Apenas pasaron horas y ya te extraño. Me quedo con todo lo que aprendí, con sus aciertos, pero más de sus errores", escribió el también actor.