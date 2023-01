Alejandra Guzmán entusiasmada por nuevo proyecto al lado de Fey

Ciudad de México.- Alejandra Guzmán trabaja en nuevo proyecto al lado de Fey, se habla incluso de una gira juntas.

Durante un encuentro con medios en el Aeropuerto de la Ciudad de México, la cantante habló tanto de su vida profesional como familiar e incluso de su salud.

Luego de que en días pasados se informara de un posible nuevo contagio de Covid-19 de doña Silvia Pinal, la rockera aseguró que no hay nada de qué alarmarse en este momento.

“Está mejor, ya se recuperó de la influenza, está muy bien gracias a Dios, tiene 92 años y la veo entera, gracias a Dios tenemos mucha Silvia Pinal”, explicó la intérprete de “Reina de corazones”.

Alejandra Guzmán y Silvia Pinal

Alejandra Guzmán se recupera de accidente

Conjuntamente, la hija del también cantante Enrique Guzmán confesó que se encuentra bien luego de haber sufrido una caída en pleno escenario el pasado mes de septiembre.

“Muy bien, se me zafó [la cadera], pero no se rompió nada por dentro, tengo mucha suerte la verdad. Ya me recuperé, ya camino derecho”, detalló.

Entrando a temas profesionales, Alejandra dijo estar muy contenta por el proyecto que realizará junto a su colega Fey, del cual se especula podría ser una gira en conjunto.

Entusiasmada por nuevo proyecto con Fey

Es una sorpresa, sale el 2 de febrero, estoy muy emocionada, son cosas que vienen y les va a gustar, ya verán, va a ser algo muy bello, muy positivo y ojalá les guste”, manifestó con una gran sonrisa.

Antes de retirarse, Alejandra Guzmán prefirió no entrar en polémica y evitó dar su postura sobre la canción que Shakira lanzó con el productor Bizarrap, que es considerada una tiradera para Gerard Piqué.